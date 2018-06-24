На ЧМ-2018 сыграна ровно половина матчей

На чемпионате мира по футболу в России сыграна половина матчей - 32 из 64. Сегодня завершились вторые туры во всех восьми группах. Восемь команд уже лишились шансов на продолжение борьбы и проведут на ЧМ еще только по одной игре. Шесть сборных уже обеспечили себе выход в 1/8 финала.

На турнире осталось провести 16 матчей заключительного третьего тура группового турнира, восемь встреч 1/8 финала, четыре четвертьфинала, два полуфинала, матч за третье место и финал.

Примечательно, что во всех 32 матчах ЧМ-2018 забивался хотя бы один гол. Это лучший результат в истории турнира. Предыдущее достижение принадлежало ЧМ-1954. Тогда с голами закончились 26 матчей подряд, впрочем, тот турнир и состоял из 26 матчей.

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