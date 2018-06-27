На ЧМ-2018 не зафиксировано нежелательных инцидентов с участием поляков

Польша довольна тем, как относятся к ее гражданам в России во время чемпионата мира по футболу. Об этом заявили в министерстве иностранных дел восточноевропейской страны. Во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что за время проведения спортивного мероприятия не было зафиксировано "нежелательных инцидентов", участниками которых оказались бы польские граждане.

– У нас нет информации о том, что во время чемпионата мира в России произошли инциденты с участием польских граждан, – заявили "Известиям" в МИД Польши. - Этим вопросом занимается наше консульство в РФ, у них есть вся подробная информация. И если бы они владели какими-либо данными о происшествиях, то сообщили бы об этом. Но ничего такого не было, что нас, конечно, очень радует.

Ранее в посольстве Польши в Москве сообщили, что паспорт болельщика получили около 13 тысяч поляков.

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