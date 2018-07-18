15:38 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На ЧМ-2018 не допустили более трех тысяч иностранных хулиганов


Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что спецслужбам удалось не допустить на чемпионат мира в России больше трех тысяч иностранных болельщиков, ранее замеченных в правонарушениях на спортивных объектах. Руководитель отметил, что это благополучно сказалось на проведение турнира.

– Благодаря взаимодействию с нашими зарубежными коллегами и обмену информации в Российскую Федерацию на время проведения спортивных соревнований был запрещен въезд более 3 тысяч граждан иностранных государств, которые были ранее замечены в правонарушениях на спортивных объектах, – цитирует ТАСС Колокольцева. – Они не были сюда допущены, это тоже сказалось положительно на безопасном проведении данного рода мероприятия.

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https://worldcup2018.tass.ru/articles/5384340

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