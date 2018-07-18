На ЧМ-2018 не допустили более трех тысяч иностранных хулиганов

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что спецслужбам удалось не допустить на чемпионат мира в России больше трех тысяч иностранных болельщиков, ранее замеченных в правонарушениях на спортивных объектах. Руководитель отметил, что это благополучно сказалось на проведение турнира.

– Благодаря взаимодействию с нашими зарубежными коллегами и обмену информации в Российскую Федерацию на время проведения спортивных соревнований был запрещен въезд более 3 тысяч граждан иностранных государств, которые были ранее замечены в правонарушениях на спортивных объектах, – цитирует ТАСС Колокольцева. – Они не были сюда допущены, это тоже сказалось положительно на безопасном проведении данного рода мероприятия.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь