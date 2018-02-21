На ЧМ-2018 будут работать свыше 17 тысяч волонтеров

ФИФА в русскоязычном Твиттере подвела итоги кампании по отбору волонтеров на чемпионат мира 2018 года. Этим летом на мировом первенстве будут работать 17 040 добровольцев, при том, что число заявоек было больше в 10 раз - 176 870 обращений от желающих поработать на турнире в России.
Из общего числа волонтеров 7 процентов - иностранцы 1193 человека. В добровольческом движении ЧМ-2018 будут представлены все 85 субъектов РФ. Всего на турнире будут работать волонтеры из 112 стран. Гендерное соотношние - 64 процента волонтеров - женщины, 36 процентов - мужчины.
Напомним, чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городов России с 14 июня по 15 июля.
Большое спасибо всем участникам беспрецедентной волонтерской кампании #ЧМ2018🇷🇺! Вы лучшие!👏 pic.twitter.com/D8BpD5KCtU– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 21 февраля 2018 г.
Подробности волонтерской кампании #ЧМ2018🇷🇺 в инфографике– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 21 февраля 2018 г.
🇳🇿✈🌏➡🌍 pic.twitter.com/d78WcrEumO