На ЧМ-2018 будут работать свыше 17 тысяч волонтеров

ФИФА в русскоязычном Твиттере подвела итоги кампании по отбору волонтеров на чемпионат мира 2018 года. Этим летом на мировом первенстве будут работать 17 040 добровольцев, при том, что число заявоек было больше в 10 раз - 176 870 обращений от желающих поработать на турнире в России.

Из общего числа волонтеров 7 процентов - иностранцы 1193 человека. В добровольческом движении ЧМ-2018 будут представлены все 85 субъектов РФ. Всего на турнире будут работать волонтеры из 112 стран. Гендерное соотношние - 64 процента волонтеров - женщины, 36 процентов - мужчины.

Напомним, чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городов России с 14 июня по 15 июля.