На четырех чемпионатах мира первый гол забивался быстрее

Первый мяч чемпионата мира-2018 Юрий Газинский забил на 12-й минуте игры с Саудовской Аравией. Быстрее счет голам открывался только на пяти из 20 турниров. Аргентинец Эрнесто Белис и бразилец Сезар Сампайю отличались на четвертой минуте матча открытия. (Кирилл БУРДАКОВ)
Минуты первых голов чемпионатов мира по футболу
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Минута
|
1930
|
Люсьен ЛОРАН
|
Франция
|
Мексика – 4:1
|
19’
|
1934
|
Эрнесто БЕЛИС
|
Аргентина
|
Швеция – 2:3
|
4’
|
1938
|
Йозеф ГАУХЕЛЬ
|
Германия
|
Швейцария – 1:1
|
29’
|
1950
|
АДЕМИР
|
Бразилия
|
Месика
|
30’
|
1954
|
Милош МИЛУТИНОВИЧ
|
Югославия
|
Франция
|
15’
|
1958
|
Уилбур КУШ
|
Сев.Ирландия
|
Чехословакия
|
20’
|
1962
|
Франсиско ЗУЛУАГА
|
Уругвай
|
Колумбия
|
19’
|
1982
|
Эрвин ВАНДЕРБЕРГ
|
Бельгия
|
Аргентина – 1:0
|
62’
|
1986
|
Алессандро АЛЬТОБЕЛЛИ
|
Италия
|
Болгария – 1:1
|
43’
|
1990
|
Франсуа ОМАМ-БИЙИК
|
Камерун
|
Аргентина – 1:0
|
67’
|
1994
|
Юрген КЛИНСМАНН
|
Германия
|
Боливия – 1:0
|
61’
|
1998
|
СЕЗАР САМПАЙЮ
|
Бразилия
|
Шотландия – 2:1
|
4’
|
2002
|
Папа Буба ДИОП
|
Сенегал
|
Франция – 1:0
|
30’
|
2006
|
Филипп ЛАМ
|
Германия
|
Коста-Рика – 4:2
|
6’
|
2010
|
Сифиве ТШАБАЛАЛА
|
ЮАР
|
Мексика – 1:1
|
55’
|
2014
|
МАРСЕЛУ*
|
Бразилия
|
Хорватия – 3:1
|
11’
|
2018
|
Юрий ГАЗИНСКИЙ
|
Россия
|
Сауд.Аравия
|
12’
Матчи открытия чемпионатов-1966, 1970, 1974 и 1978 закончились со счетом 0:0
* Гол в свои ворота.
Трансляция матча Россия - Саудовская Аравия