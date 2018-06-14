На четырех чемпионатах мира первый гол забивался быстрее

Первый мяч чемпионата мира-2018 Юрий Газинский забил на 12-й минуте игры с Саудовской Аравией. Быстрее счет голам открывался только на пяти из 20 турниров. Аргентинец Эрнесто Белис и бразилец Сезар Сампайю отличались на четвертой минуте матча открытия. (Кирилл БУРДАКОВ)

Минуты первых голов чемпионатов мира по футболу

Дата Игрок Команда Матч Минута 1930 Люсьен ЛОРАН Франция Мексика – 4:1 19’ 1934 Эрнесто БЕЛИС Аргентина Швеция – 2:3 4’ 1938 Йозеф ГАУХЕЛЬ Германия Швейцария – 1:1 29’ 1950 АДЕМИР Бразилия Месика 30’ 1954 Милош МИЛУТИНОВИЧ Югославия Франция 15’ 1958 Уилбур КУШ Сев.Ирландия Чехословакия 20’ 1962 Франсиско ЗУЛУАГА Уругвай Колумбия 19’ 1982 Эрвин ВАНДЕРБЕРГ Бельгия Аргентина – 1:0 62’ 1986 Алессандро АЛЬТОБЕЛЛИ Италия Болгария – 1:1 43’ 1990 Франсуа ОМАМ-БИЙИК Камерун Аргентина – 1:0 67’ 1994 Юрген КЛИНСМАНН Германия Боливия – 1:0 61’ 1998 СЕЗАР САМПАЙЮ Бразилия Шотландия – 2:1 4’ 2002 Папа Буба ДИОП Сенегал Франция – 1:0 30’ 2006 Филипп ЛАМ Германия Коста-Рика – 4:2 6’ 2010 Сифиве ТШАБАЛАЛА ЮАР Мексика – 1:1 55’ 2014 МАРСЕЛУ* Бразилия Хорватия – 3:1 11’ 2018 Юрий ГАЗИНСКИЙ Россия Сауд.Аравия 12’

Матчи открытия чемпионатов-1966, 1970, 1974 и 1978 закончились со счетом 0:0

* Гол в свои ворота.

Трансляция матча Россия - Саудовская Аравия