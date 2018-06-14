18:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

На четырех чемпионатах мира первый гол забивался быстрее


Первый мяч чемпионата мира-2018 Юрий Газинский забил на 12-й минуте игры с Саудовской Аравией. Быстрее счет голам открывался только на пяти из 20 турниров. Аргентинец Эрнесто Белис и бразилец Сезар Сампайю отличались на четвертой минуте матча открытия. (Кирилл БУРДАКОВ)

Минуты первых голов чемпионатов мира по футболу

Дата

Игрок

Команда

Матч

Минута

1930

Люсьен ЛОРАН

Франция

Мексика – 4:1

19

1934

Эрнесто БЕЛИС

Аргентина

Швеция – 2:3

4

1938

Йозеф ГАУХЕЛЬ

Германия

Швейцария – 1:1

29

1950

АДЕМИР

Бразилия

Месика

30

1954

Милош МИЛУТИНОВИЧ

Югославия

Франция

15

1958

Уилбур КУШ

Сев.Ирландия

Чехословакия

20

1962

Франсиско ЗУЛУАГА

Уругвай

Колумбия

19

1982

Эрвин ВАНДЕРБЕРГ

Бельгия

Аргентина – 1:0

62

1986

Алессандро АЛЬТОБЕЛЛИ

Италия

Болгария – 1:1

43

1990

Франсуа ОМАМ-БИЙИК

Камерун

Аргентина – 1:0

67

1994

Юрген КЛИНСМАНН

Германия

Боливия – 1:0

61

1998

СЕЗАР САМПАЙЮ

Бразилия

Шотландия – 2:1

4

2002

Папа Буба ДИОП

Сенегал

Франция – 1:0

30

2006

Филипп ЛАМ

Германия

Коста-Рика – 4:2

6

2010

Сифиве ТШАБАЛАЛА

ЮАР

Мексика – 1:1

55

2014

МАРСЕЛУ*

Бразилия

Хорватия – 3:1

11

2018

Юрий ГАЗИНСКИЙ

Россия

Сауд.Аравия

12

Матчи открытия чемпионатов-1966, 1970, 1974 и 1978 закончились со счетом 0:0

* Гол в свои ворота.

Трансляция матча Россия - Саудовская Аравия 

Россия - Саудовская Аравия

 

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