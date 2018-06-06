На чемпионате мира будут работать шесть британских полицейских

Первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России генерал-майор полиции Антон Гусев рассказал о мерах, которые будут приниматься для безопасности на чемпионате мира.

– Во время чемпионата мира будет работать специальный центр международного полицейского сотрудничества, – рассказал Гусев. – Он будет сформирован из полицейских, представляющих все страны-участницы турнира, а также из Катара. Хочу отметить, что с коллегами из Великобритании у нас сложился отличный контакт. Ждем в центре шесть британских полицейских. (Филипп ПАПЕНКОВ)