На билеты ЧМ-2018 поступило 1,3 миллиона заявок

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что с момента старта продаж билетов ЧМ-2018 поступило 1,3 миллиона заявок. Продажи начались 14 сентября этого года. Также Сорокин заявил, что оргкомитет совместно с ФИФА работают над увеличением квоты для билетов четвертой, самой дешевой категории.

- С момента старта продаж билетов 1,3 миллиона заявок было прислано. 175 тысяч из-за рубежа, - цитирует "Р-Спорт" Сорокина. - Мы продолжаем работать с ФИФА по расширению квоты для этой четвертой категории. Соответствующие письма направлены в ФИФА от имени главы оргкомитета.