На базу сборной России прибыли представители допинг-контроля

Представители допинг-контроля ФИФА прибыли в Новогорск на базу сборной России. Там национальная команда готовится к матчу 1/8 финала чемпионата мира против Испании.
- На базу в Новогорск приехали представители допинг-контроля из ФИФА. Быстро сдадим все анализы и продолжим подготовку к важнейшей игре с Испанией! - сообщается в официальном Твиттере сборной России.
На базу в Новогорск приехали представители допинг-контроля из ФИФА.– Сборная России (@TeamRussia) 29 июня 2018 г.
Быстро сдадим все анализы и продолжим подготовку к важнейшей игре с Испанией! pic.twitter.com/DJc9cQ50RG
Сборная России заняла второе место в группе А и вышла в плей-офф мирового первенства. Она встретится с Испанией в 1/8 финала турнира (1 июля, Москва, "Лужники").