На базу сборной России прибыли представители допинг-контроля

Представители допинг-контроля ФИФА прибыли в Новогорск на базу сборной России. Там национальная команда готовится к матчу 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

- На базу в Новогорск приехали представители допинг-контроля из ФИФА. Быстро сдадим все анализы и продолжим подготовку к важнейшей игре с Испанией! - сообщается в официальном Твиттере сборной России.