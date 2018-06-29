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На базу сборной России прибыли представители допинг-контроля


Представители допинг-контроля ФИФА прибыли в Новогорск на базу сборной России. Там национальная команда готовится к матчу 1/8 финала чемпионата мира против Испании

На базу в Новогорск приехали представители допинг-контроля из ФИФА. Быстро сдадим все анализы и продолжим подготовку к важнейшей игре с Испанией! - сообщается в официальном Твиттере сборной России.

Сборная России заняла второе место в группе А и вышла в плей-офф мирового первенства. Она встретится с Испанией в 1/8 финала турнира (1 июля, Москва, "Лужники").

Испания - Россия

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