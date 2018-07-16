"МЮ" после финала ЧМ в "Лужниках" напомнил о своей победе в Лиге чемпионов-2008

"Манчестер Юнайтед" в Твиттере опубликовал фотографию полузащитника своей команды и сборной Франции Поля Погба после завершения финала чемпионата мира-2018. В решающем матче "трехцветные" обыграли Хорватию (4:2), автором одного из мячей стал хавбек манкунианцев.

"Катиться под московским ливнем в "Лужниках" после завоевания крупного трофея. Звучит знакомо...", – говорится в подписи к фотографии.

Напомним, в 2008 году "МЮ" в "Лужниках" выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале "Челси" (1:1, пенальти – 6:5). 10 лет назад победный для "красных дьяволов" матч также завершался под дождем.

Sliding in the Moscow rain at the Luzhniki Stadium after winning a major trophy. Sounds familiar... #MUFC pic.twitter.com/M8yRkDCZT0 – Manchester United (@ManUtd) 16 июля 2018 г.

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