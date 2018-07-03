11:46 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Мышь-Неймар" стала звездой соцсетей. Видео


Мышь, катающаяся по полу перед котом на видео, стала популярной в соцсетях. Многие пользователи увидели в этом моменте схожесть с действиями форварда сборной Бразилии Неймара на ЧМ-2018.

На видео мышь сначала неподвижно лежит, а затем укатывается от кота, который не успел понять, что происходит. Болельщики считают, что Неймар в последних матчах катался по полю похожим образом.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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