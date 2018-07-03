"Мышь-Неймар" стала звездой соцсетей. Видео

Мышь, катающаяся по полу перед котом на видео, стала популярной в соцсетях. Многие пользователи увидели в этом моменте схожесть с действиями форварда сборной Бразилии Неймара на ЧМ-2018.

And the award for the actor of the year goes to "The Rat" 😂😂😂 pic.twitter.com/DuwrY7FbXC – Oluwaseyanubabaralayemi 📷 (@LifeOfSalman) 1 июля 2018 г.

На видео мышь сначала неподвижно лежит, а затем укатывается от кота, который не успел понять, что происходит. Болельщики считают, что Неймар в последних матчах катался по полю похожим образом.

Look at what you caused with your comment. 😒 pic.twitter.com/S18nN30p1L – La~cabeza✨ (@tenny_wilson) 1 июля 2018 г.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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