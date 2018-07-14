"Мяч, поле, ворота". Черчесов раскрыл секрет тренировок сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью Der Spiegel рассказал, как тренировалась национальная команда перед чемпионатом мира.

- Как проходят ваши тренировки? В чем секрет устойчивости вашей команды? - вопрос Черчесову.

- У нас есть мяч, зеленое поле, двое ворот, иногда еще и боковые ворота. И тренировки. Мы занимаемся в течение 45 минут время от времени. Этого достаточно, - ответил российский специалист.

- Как вы овладели различными тренерскими умениями?

- У меня есть тренерский сертификат. Кроме того, должна быть психологическая подготовка. Также вам необходимо уметь влиять на волю игроков. Я обладаю достаточной информацией о своих футболистах. Например, вы можете показать мне кардиограмму кого-то из них, и я точно скажу вам, кому она принадлежит, - сказал Черчесов.

Сборная России дошла до 1/4 финала чемпионата мира, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).

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