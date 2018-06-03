Мяч, которым сыграют в матче-открытии ЧМ-2018, вернут из космоса на Землю

Экипаж миссии МКС-54/55 вернется в спускаемой капсуле корабля "Союз МС-07" с МКС вместе с мячом, которым сыграют в матче-открытии чемпионата мира-2018, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на подмосковный Центр управления полетами. В состав экипажа входит российский космонавт Антон Шкаплеров.

Он должен вернуть на Землю мяч, который был доставлен на МКС космонавтом Олегом Артемьевым 24 марта.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В матче-открытии мирового первенства, который будет сыгран 14 июня в Москве на стадионе "Лужники", сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

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