09:58 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мяч, которым сыграют в матче-открытии ЧМ-2018, вернут из космоса на Землю

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Экипаж миссии МКС-54/55 вернется в спускаемой капсуле корабля "Союз МС-07" с МКС вместе с мячом, которым сыграют в матче-открытии чемпионата мира-2018, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на подмосковный Центр управления полетами. В состав экипажа входит российский космонавт Антон Шкаплеров.

Он должен вернуть на Землю мяч, который был доставлен на МКС космонавтом Олегом Артемьевым 24 марта.

Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В матче-открытии мирового первенства, который будет сыгран 14 июня в Москве на стадионе "Лужники", сыграют сборные России и Саудовской Аравии.

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Россия – Турция: прямая онлайн-трансляция матча – 5 июня 2018 в 19.00

Дополнительная информация

https://ria.ru/society/20180603/1521950775.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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staerswimmer23

Это Зюба так по воротам пробил? Пришлось космонавтам с орбиты мячик доставать?

10:13

igorx70

Блин,затейники.Игровой мяч матча открытия в космос запустили.Лучше бы нашу сборную туда запустили на пару недель-может залетали бы на поле.

10:07

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