Мяч, которым сыграют в матче-открытии ЧМ-2018, вернут из космоса на Землю

Экипаж миссии МКС-54/55 вернется в спускаемой капсуле корабля "Союз МС-07" с МКС вместе с мячом, которым сыграют в матче-открытии чемпионата мира-2018, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на подмосковный Центр управления полетами. В состав экипажа входит российский космонавт Антон Шкаплеров.
Он должен вернуть на Землю мяч, который был доставлен на МКС космонавтом Олегом Артемьевым 24 марта.
Чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В матче-открытии мирового первенства, который будет сыгран 14 июня в Москве на стадионе "Лужники", сыграют сборные России и Саудовской Аравии.
Все о чемпионате мира по футболу - здесь //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Россия – Турция: прямая онлайн-трансляция матча – 5 июня 2018 в 19.00
staerswimmer23
Это Зюба так по воротам пробил? Пришлось космонавтам с орбиты мячик доставать?
10:13
igorx70
Блин,затейники.Игровой мяч матча открытия в космос запустили.Лучше бы нашу сборную туда запустили на пару недель-может залетали бы на поле.
10:07