Мяч финала ЧМ-2018 с автографами отправят спасенным детям в Таиланде

Мяч, использованный в финальном матче чемпионата мира между сборными Франции и Хорватии (4:2), был доставлен в главную ложу стадиона "Лужники".



Этот мяч, как ожидается, подпишут все присутствующие на игре президенты стран и глава ФИФА Джанни Инфантино, после чего он будет отправлен в подарок юным футболистам, спасенным из пещеры в Таиланде.

Напомним, 23 июня в пещере Тхам Луанг пропали 12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер. В течение трех дней, с 8 по 10 июля, водолазам удалось вывести оттуда две группы по четыре ребенка и одну - из пяти человек.