Мяч ЧМ-2018 будет представлен накануне жеребьевки турнира

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин на совместном заседании Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира сообщил, что официальный мяч мирового первенства будет представлен накануне жеребьевки турнира. Мероприятие пройдет 1 декабря в Кремле.

- В данный момент идет активное продвижение турнира, - цитирует ТАСС Сорокина. - Дан старт туру кубка мира. До конца 2017 года будет представлен официальный плакат чемпионата мира. Официальный мяч будет показан накануне жеребьевки соревнований.

Напомним, чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Саранске и Ростове-на-Дону.