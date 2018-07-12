16:35 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Мы заслужили победу над Англией, потому что сыграли лучше, чем с Россией". Хорватский журналист – о выходе в финал


Главный редактор хорватской редакции Goal.com Анте Бушкулич в интервью "СЭ" отметил, что сборная Хорватии провела свой лучший матч в плей-офф этого чемпионата мира. Накануне хорваты обыграли Англию (2:1, в доп. время) и вышли в финал.

- Мы очень хорошо сыграли во второй половине встречи и в дополнительное время, - отметил Бушкулич. – Здорово отбивались при стандартных положениях и терпели, выжидая моментов Перишича и Манджукича. Но по общему впечатлению мы заслужили эту победу полностью! Выглядели лучше, чем против Дании и России.

- Что думаете по поводу финала? Какие шансы у хорватов?

- Франция – фаворит. У нее есть лишний день для подготовки к решающему матчу. К тому же соперник выложился не настолько сильно, как мы. Очень трудно остановить быстрых и великих футболистов, которых у
"Трехцветных" явно больше, чем у англичан. В то же время французы очень опасны при розыгрыше стандартов. Хорватии придется непросто. (Игорь НОВИКОВ)

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

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