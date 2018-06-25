"Мы верим!" Британские СМИ - о возможной победе сборной Англии на ЧМ-2018

Британские таблоиды после победы сборной Англии над Панамой (6:1) в матче чемпионата мира-2018 заговорили о возможном завоевании Кубка мира. Газеты вышли с заголовками, в которых "верят" в такой результат команды. На первых полосах изображен Харри Кейн, сделавший в воскресение хет-трик.

"И это после Туниса и Панамы. Представьте, что произойдет, если Англия в 1/8 финала обыграет Японию, Сенегал или Колумбию", - написал в твиттере журналист ВВС Дэн Роан.

Англия вместе с Бельгией оформила выход в плей-офф. Обе команды набрали по 6 очков и в последнем туре разыграют первое место в группе.

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