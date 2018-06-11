"Мы с вами одержали самую замечательную победу для всех россиян!" Акинфеев, Широков и Зырянов передали привет Хиддинку

Вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев записал видеообращение бывшему главному тренеру команды Гусу Хиддинку и его ассистенту Александру Бородюку, которые дали интервью колумнисту "СЭ" Илье Казакову в эфире "России 24". Кроме него, к Хиддинку обратились Роман Широков и Константин Зырянов, игравшие в сборной под его руководством на "бронзовом" Евро-2008.

- Хочется сказать Гусу большое спасибо, Генрихович, и вам. Говорим вам большое спасибо. Вы - настоящие люди с большой буквы, уважаете, умеете уважать, любить, наказать и подсказать. И просто профессионалы своего дела, - сказал Акинфеев.

- Дорогой Гус, всегда рады видеть тебя у нас, спасибо, что не забываешь, - добавил Широков.

- Рад вас приветствовать на российской земле. Благодарен судьбе и футбольному богу, что вы встретились на моем пути. Мы с вами одержали самую замечательную победу для всех болельщиков. Да что болельщиков - для всех российских жителей! Низкий поклон, - обратился к Хиддинку Зырянов.

Сборная России на чемпионате мира по футболу