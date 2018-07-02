16:42 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

"Мы проделали хорошую аналитическую работу". Главный тренер сборной Швеции знает, как противостоять швейцарцам


Главный тренер сборной Швеции  Янне Андерсон заявил, что его футболисты знают, как действовать против игроков команды Швейцарии. Шведы сыграют против швейцарцев 3 июля в Санкт-Петербурге. 

Мы смотрели видео матчей сборной Швейцарии, скауты бывали на играх соперника и дали нам определенную информацию, - цитирует ТАСС Андерсона. - Мы уже донесли все необходимое до футболистов, провели хорошую аналитическую работу. Мы знаем, как мы будем действовать против швейцарцев, но рассказывать об этом я не буду, это информация для внутреннего пользования.

Он также добавил, что будет уверен в своих футболистах во время возможной серии послематчевых пенальти.

- Выбор пенальтистов - такая же сложная работа, как и определение стартового состава. Если дело дойдет до серии пенальти, вся ответственность будет лежать на мне, но я уверен в своих игроках, - сказал Андресон.

Швеция - Швейцария

Все о чемпионате мира по футболу-2018 

Дополнительная информация

https://worldcup2018.tass.ru/articles/5340713

К комментариям
0
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
Материалы других СМИ