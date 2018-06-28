"Мы не самая плохая команда чемпионата мира". Главный тренер сборной Панамы - о поражении от Туниса

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Гомес заявил, что не считает свою национальную команду самой плохой на нынешнем чемпионате мира. Панама проиграла все три мачта в группе, не набрав ни одного очка.

- Этот матч был более равным по силе, чем два предыдущих, - цитирует Гомеса РИА Новости. - Вы думаете, мы самая плохая команда чемпионата мира? Может, мы просто самая молодая? Нас действительно можно назвать самыми плохими? Нужно предысторию изучать. Может, в таблице мы самые плохие, но, учитывая разные аспекты, мы не самые плохие, конечно. Вы думаете, я вру, когда говорю, что у нас самая молодая команда? Мы не плохая команда, а команда, которая обучается и идет вперед.

Панама проиграла Тунису в сегодняшнем матче групповой стадии чемпионата мира со счетом 1:2.

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