"Мы могли бы получше рассказать об этой стране". Guardian признала неправоту британских СМИ в отношении России

Перед чемпионатом мира британские СМИ зачастую передавали своим читателям искаженное представление о России, пишет журналист The Guardian Шон Уокер. В результате этого на турнир приехало значительно меньше английских болельщиков, чем обычно.

- Когда я слышу, как некоторые футбольные журналисты, приехавшие сюда впервые, удивляются, что Москва - "нормальное место", где есть хорошие рестораны и жители, которые не похожи на инопланетян; когда друзья в Англии говорят мне, что они слишком боятся ехать в Россию, у меня действительно возникает вопрос, не могли ли мы, иностранные корреспонденты, получше рассказать о том, какая это страна, - написал Уокер.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. В финале этого турнира встретятся Франция и Хорватия (15 июля, "Лужники").

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

Изменит ли чемпионат мира имидж России? Что думают иностранные СМИ