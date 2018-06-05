МВД выявило мошенническую схему при продаже билетов на матчи ЧМ-2018

Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в мошенничестве при продаже билетов на матчи чемпионата мира по футболу. Сайт, через который осуществлялась продажа билетов, заблокирован.

- Сотрудники Управления "К" МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Марий Эл и ГУ МВД России по Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве при продаже билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018, а также смартфонов, - цитирует ТАСС представителя МВД России Ирину Волк. - Получив от болельщиков 100-процентную предоплату билетов, стоимостью от 20 тысяч до 60 тысяч рублей каждый, они переставали выходить на связь.

По данному факту в Йошкар-Оле возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Двое фигурантов были задержаны в Ставропольском крае, еще один их 34-летний сообщник задержан и арестован в Республике Марий Эл. В ходе обыска изъята компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские и sim-карты, упаковки от бытовой техники, поддельные договоры на продажу билетов на чемпионат мира, печати.

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