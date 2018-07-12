МВД установило местонахождение потерявшегося болельщика сборной Англии

Посольство Великобритании проинформировано о местонахождении британского футбольного болельщика Дугласа Мортона, который потерялся по дороге из Самары в Москву, информирует "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

"Об установлении местонахождения иностранного гражданина информировано посольство Великобритании", - отмечается в сообщении.

Ранее в четверг представитель пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры сообщил, что исчезнувший болельщик сборной Англии прибыл 11 июля на Казанский вокзал Москвы на поезде из Самары.

Родственники британского болельщика, приехавшего на чемпионат мира по футболу в Россию, ранее заявляли, что он пропал и с прошлой недели не подавал о себе известий.