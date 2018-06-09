МВД рассказало иностранным болельщикам о правилах поведения на ЧМ-2018

Министерство внутренних дел РФ направило в посольства стран – участниц чемпионата мира-2018 инструкции для болельщиков на время проведения турнира. Памятки должны помочь иностранцам избежать проблем с полицией.



В частности, в инструкции прописан список предметов, запрещенных на стадионах ЧМ. Под запретом - оружие, пиротехника, красящие вещества, алкоголь и любые другие напитки в стеклянной таре (а также в пластиковой объемом более полулитра), пропагандистские материалы экстремистского характера, нацистская символика. На стадионы нельзя будет пронести вувузелы, лазерные устройства, фонари и любые громоздкие предметы.

На игры также не пропустят животных, за исключением собак-проводников в намордниках. За нарушения предусмотрены большие штрафы от 3 до 10 тыс. рублей. Кроме того, любители футбола рискуют пропустить остаток чемпионата мира. При повторном нарушении иностранцев могут выдворить из страны.

Чемпионат мира в 11 российских городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. В матче открытия турнира в четверг, 14 июня, сборная России сыграет с Саудовской Аравией. Игра пройдет в Москве на главной арене турнира, "Лужники".