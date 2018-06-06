МВД относит матч Россия – Уругвай к группе повышенного риска

Первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России генерал-майор полиции Антон Гусев рассказал о том, к каким матчам чемпионата мира будет уделено особое внимание.

– Понятно, что из разных стран ожидается разное количество болельщиков. Например, из Мексики мы ждем 35-40 тысяч фанатов, а из Сенегала – всего полторы тысячи. Степерь риска разная, соответственно, и меры безопасности на матчах этих команд будут разные. Например, относим к группе риска матч Россия – Уругвай, который должен стать решающим в группе. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Чемпионат мира-2018 – все о сборной России