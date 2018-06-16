МВД: Нигерийского болельщика не выбрасывали из окна, он упал сам

В Главном управлении МВД по Москве заявили, что гражданин Нигерии Толуопе Акинди выпал из окна второго этажа многоквартирного дома по собственной вине, сообщает Life. Ранее СМИ сообшали, что нигериец, который приехал на чемпионат мира по футболу, устроил в одном из домов Москвы пьяный дебош, и недовольные шумом жильцы выбросили его из окна.

По данным издания, сотрудники МВД провели проверку и установили, что гражданин Нигерии забрался на козырек подъезда многоэтажного дома, перебравшись из окна на втором этаже, и упал вниз из-за собственной неосторожности. Жильцы оказались ни при чем.

Отметим, что нигериец был госпитализирован с переломами пяток.