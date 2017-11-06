МВД не думает вводить уголовную ответственность для перекупщиков билетов на ЧМ-2018

В МВД сообщили, что не собираются вводить уголовную ответственность за перепродажу билетов на чемпионат мира-2018, который пройдет в России. В министерстве считают, что уже принятые законы универсальны и все противоправные действия буду пресекаться в их рамках, сообщает ТАСС.

– Структурными подразделениями МВД России проведен анализ имеющихся в распоряжении законодательных актов зарубежных стран по указанному направлению деятельности, по результатам которого в Минспорт России направлено письмо о нецелесообразности введения уголовной ответственности за указанные деяния, – говорится в заявлении МВД. – Нормы Уголовного кодекса Российской Федерации универсальны, и в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, а также обстоятельств его совершения определенные незаконные действия лиц, связанные с входными билетами на официальные спортивные соревнования, могут быть признаны уголовно наказуемыми, в том числе квалифицированы по статьям 159 ("Мошенничество"), 171 ("Незаконное предпринимательство"), 327 ("Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков") Уголовного кодекса Российской Федерации.

Тем не менее, Минспорта России совместно с МВД разработали проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части введения административной ответственности за незаконную реализацию входных билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года", предусматривающий повышенную административную ответственность для перекупщиков билетов.