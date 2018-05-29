МВД Франции опровергло запрет на трансляции матчей ЧМ-2018 на больших экранах

Глава МВД Франции Жерар Колон заявил, что власти не накладывали запрет на трансляции матчей чемпионата мира по футболу-2018 на больших экранах, сообщает L'Express. Ранее в СМИ появилась информация, что во Франции не будет организованных фан-зон с трансляциями ЧМ-2018 из-за угроз теракта.

По словам Колона, вопрос уличных трансляций будут решать местные власти по собственному усмотрению.

Франция в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет со сборными Австралии (16 июня, Казань), Перу (21 июня, Екатеринбург) и Дании (26 июня, Москва, "Лужники").

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