Музыкант Андрей Князев: "Дзюба – очевидный лидер сборной России"

Известный питерский музыкант, бывший вокалист группы "Король и Шут", лидер группы "КняZz" и болельщик "Зенита" Андрей Князев считает, что первый серьезный соперник сборной России на чемпионате мира сразу же показал ее слабые места.

Напомним, команда Станислава Черчесова проиграла в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира сборной Уругвая (0:3) и в 1/8 финала встретится с Испанией.

– Какие эмоции от матча?

– Для нашей сборной все очень непросто и самый главный ее враг – это собственные ошибки.

– Нас вернули с небес на землю?

– Никто никого не возвращал. Команда реально понимает свои возможности и настраивается на серьезного противника. Первый серьезный противник в лице Уругвая показал слабые места – это неточные передачи в центре поля и перехваты мяча в нашей зоне. Уругваю победа далась относительно легко.

– Как судейство?

– Показалось слегка предвзятым.

– Кто лидер этой сборной?

– Дзюба очевидный лидер в атаке. Самый эмоциональный и постоянно общается с игроками.

– Что скажете о сопернике по 1/8 финала?

– С нынешней Испанией можно играть. Я буду верить в самоотдачу и в достойный результат. (Никита КАМЫШЕВ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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