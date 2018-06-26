Музыкант Андрей Князев: "Дзюба – очевидный лидер сборной России"

Известный питерский музыкант, бывший вокалист группы "Король и Шут", лидер группы "КняZz" и болельщик "Зенита" Андрей Князев считает, что первый серьезный соперник сборной России на чемпионате мира сразу же показал ее слабые места.
Напомним, команда Станислава Черчесова проиграла в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира сборной Уругвая (0:3) и в 1/8 финала встретится с Испанией.
– Какие эмоции от матча?
– Для нашей сборной все очень непросто и самый главный ее враг – это собственные ошибки.
– Нас вернули с небес на землю?
– Никто никого не возвращал. Команда реально понимает свои возможности и настраивается на серьезного противника. Первый серьезный противник в лице Уругвая показал слабые места – это неточные передачи в центре поля и перехваты мяча в нашей зоне. Уругваю победа далась относительно легко.
– Как судейство?
– Показалось слегка предвзятым.
– Кто лидер этой сборной?
– Дзюба очевидный лидер в атаке. Самый эмоциональный и постоянно общается с игроками.
– Что скажете о сопернике по 1/8 финала?
– С нынешней Испанией можно играть. Я буду верить в самоотдачу и в достойный результат. (Никита КАМЫШЕВ)
Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)
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