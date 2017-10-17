Мужчин-волонтеров на ЧМ-2018 будет 40 процентов - больше, чем в Сочи

На чемпионате мира-2018 соотношение мужчин и женщин среди волонтеров будет 40 на 60 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента по работе с волонтерами оргкомитета "Россия-2018" Татьяну Гомзякову. По ее словам, на Играх в Сочи девушек было 70 процентов. "Футбол сделал свое дело", - считает Гомзякова.

- Волонтерская программа - более 30 тысяч человек: волонтеры оргкомитета, городские волонтеры и так далее. Мы здесь в большей степени опираемся на локальных, местных волонтеров, - добавила директор департамента. - У нас уже есть хорошая вовлеченность населения в волонтерскую деятельность, есть инфраструктура - волонтерские центры на базе вузов, и мы в волонтерской программе чемпионата опираемся на локальных волонтеров 11 городов - организаторов. Если в Сочи к нам приезжали 75 процентов иногородних волонтеров, то на чемпионате мира по футболу все наоборот - у нас 80 процентов локальных волонтеров.