Музей космонавтики - самое популярное учреждение Москвы среди болельщиков на ЧМ-2018

Музей космонавтики пользуется наибольшей популярностью у болельщиков, которые пребывают в Москве во время ЧМ-2018. Об этом сообщает пресс-служба департамента культуры столицы.

Как информирует "Р-Спорт", ссылаясь на данные пресс-службы, с 13 по 21 июня Музей космонавтики посетили 4256 болельщиков. На втором месте находится Царицыно, которое за этот же период посетили 586 человек. Третью строчку занимает Музей Москвы, его посетили 489 болельщиков. Посетителями Московского музея современного искусства с 13 по 21 июня стали 199 болельщиков.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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