Мутко высоко оценил работу по организации ЧМ-2018 во всех городах

Вице-премьер Виталий Мутко высоко оценил работу по организации мероприятий чемпионата мира по футболу во всех 11 городах, где проходили матчи. Он также поблагодарил представителей регионов за проделанную работу в ходе заседания правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

- Не могу, не пользуясь тем, что здесь губернаторы, не высказать слова признательности всем нам и, прежде всего, конечно, тем регионам, которые принимали чемпионат мира, организовывали, - это 11 городов, и еще 40 городов, которые были вовлечены, где были базы команд, тренировочные площадки, где были созданы фан-зоны, места массового просмотра, - цитирует ТАСС Мутко. - Мы с вами семь лет готовили этот проект, и хочу сказать, что все подошли очень ответственно, 11 городов блестяще справились со своей задачей, конечно, провели на высочайшем уровне.