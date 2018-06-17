Мутко, Прядкин и Алаев приехали на тренировку сборной России

Сборная России сегодня утром проводит тренировку на базе в Новогорске в рамках подготовки к матчу чемпионата мира с Египтом. На занятие приехали вице-премьер РФ Виталий Мутко, президент РФПЛ Сергей Прядкин и исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев.
Сборная России сыграет с Египтом 19 июня в Санкт Петербурге. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
Россия – Египет: прямая онлайн-трансляция матча – 19 июня 2018 в 21.00
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