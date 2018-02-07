Мутко провел совещание по проблеме безнадзорных собак в городах чемпионата мира-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко провел совещание по ситуации с безнадзорными собаками в городах России, которые примут матчи чемпионата мира-2018, информирует ТАСС. По итогам совещания были даны поручения должностным лицам субъектов РФ совместно с некоммерческими общественными организациями по гуманному обращению с безнадзорными животными.

Вскоре будут приняты нормативные правовые акты, регулирующие правила содержания домашних животных, отлов, стерилизацию и выпуск в среду обитания здоровых особей. Также говорилось о строительстве питомников и развитии приютов для животных, требующих ухода.

Было принято распоряжение о необходимости встречи с волонтерами и зоозащитниками по совместному решению вопроса обращения с животными.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в России.