Мутко провел совещание по проблеме безнадзорных собак в городах чемпионата мира-2018

Вице-премьер РФ Виталий Мутко провел совещание по ситуации с безнадзорными собаками в городах России, которые примут матчи чемпионата мира-2018, информирует ТАСС. По итогам совещания были даны поручения должностным лицам субъектов РФ совместно с некоммерческими общественными организациями по гуманному обращению с безнадзорными животными.
Вскоре будут приняты нормативные правовые акты, регулирующие правила содержания домашних животных, отлов, стерилизацию и выпуск в среду обитания здоровых особей. Также говорилось о строительстве питомников и развитии приютов для животных, требующих ухода.
Было принято распоряжение о необходимости встречи с волонтерами и зоозащитниками по совместному решению вопроса обращения с животными.
Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в России.
Beard
и выпуск в среду обитания здоровых особей,............интуиция мне подсказывает,что выпускать будет нечего,т.к. все особи будут признаны нездоровыми,с соответствующим финалом.Забавно и время выбрано для строительства питомников и развитии приютов для животных, требующих ухода.Осталось четыре месяца до начала Чемпа,а половина стадионов не готово,тут не то,что питомники,дай бог стадионы успеть построить.А вот для распила бабла ,так самое оно,да и статья расходов новая найдена не окученная!
20:53
Thomas_Boy_
Если проблемой бродячих собак занялся Леонтич, проблем у собак явно прибавится.
19:26
Весёлый©
Бинго! Нашли же должность!
18:22