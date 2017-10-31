Мутко призвал города ускоряться в строительстве тренировочных площадок к ЧМ-2018

Президент Российского футбольного союза (РФС) и вице-премьер РФ Виталий Мутко призвал города-организаторы чемпионата мира 2018 года ускоряться в вопросах строительства тренировочных площадок. Сегодня в Москве проходит совещание Мутко с городами-организаторами предстоящего чемпионата мира.

– По тренировочным площадкам я еще раз прошу: мы почти везде завершили строительные работы, засеяли газон, нам очень важно, чтобы они были сданы в срок, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Надо иметь в виду, что на тренировочные базы начинают прибывать наши коллеги из мировых сборных и, конечно, когда они видят большие строительные работы, их это настораживает. Ускоряйтесь по вопросам тренировочных площадок, это очень важно.