12:47 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мутко призвал города ускоряться в строительстве тренировочных площадок к ЧМ-2018


Президент Российского футбольного союза (РФС) и вице-премьер РФ Виталий Мутко призвал города-организаторы чемпионата мира 2018 года ускоряться в вопросах строительства тренировочных площадок. Сегодня в Москве проходит совещание Мутко с городами-организаторами предстоящего чемпионата мира.

– По тренировочным площадкам я еще раз прошу: мы почти везде завершили строительные работы, засеяли газон, нам очень важно, чтобы они были сданы в срок, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Надо иметь в виду, что на тренировочные базы начинают прибывать наши коллеги из мировых сборных и, конечно, когда они видят большие строительные работы, их это настораживает. Ускоряйтесь по вопросам тренировочных площадок, это очень важно.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20171031/1128027445.html

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