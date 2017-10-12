Мутко подтвердил, что сборная России на ЧМ-2018 будет базироваться в Новогорске

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко подтвердил, что сборная России во время чемпионата мира-2018 будет базироваться в подмосковном Новогорске. Ранее сообщалось, что в Новогорске уже подготовлены два полноразмерных поля, а с тренерским штабом национальной команды утверждалось все, вплоть до цвета стен в помещениях.

- Конечно, сборная будет работать на базе в Новогорске во время чемпионата мира, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Прекрасные условия, два роскошных футбольных газона будет в их распоряжении, вся система восстановления, реабилитации, отдельно мы реконструируем корпус. Сборная спустя 25 лет вернулась в Новогорск и будет иметь возможность работать в Новогорске – и главная, и молодежная. Думаю, что все правильно. Это очень удобно. А чего нам по гостиницам мотаться? Новогорск – это дом футболистов сборной.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Сборная России в групповом турнире сыграет в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.