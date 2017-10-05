Мутко обсудил с ФИФА итоги шестого операционного визита на стадионы ЧМ-2018

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит обсудили в Москве итоги шестого операционного визита на стадионы, где пройдут матчи чемпионата мира 2018 года.

Визит совместной комиссии оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА на арены предстоящего мирового первенства прошел с 27 сентября по 5 октября. Комиссия посетила стадионы в Москве ("Лужники"), Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Волгограде и Калининграде.

- В целом можно отметить позитивные итоги очередного визита экспертов ФИФА и оргкомитета в города, - цитирует ТАСС мутко. - Сейчас наступил тот самый период, когда новые арены получили конкретные очертания и разговор уже идет не об общей готовности стадионов, а о конкретных нюансах, которые нужно учесть при операционной подготовке к турниру. И здесь мы с ФИФА преследуем общую цель - чтобы болельщики и участники чемпионата мира смогли получить самые приятные впечатления от участия в турнире", - отметил по итогам встречи Мутко, слова которого приводит пресс-служба оргкомитета.

- Мы увидели, что подготовка городов и стадионов к чемпионату мира - 2018 ведется активно и практически укладывается в график, - отметил Смит. - Проблемные зоны обозначены, мы ведем мониторинг, постоянно на связи с оргкомитетом, городами - организаторами, местными властями и с нетерпением ждем тестовых матчей в 2018 году, чтобы посмотреть, как работают уже готовые стадионы. Это был насыщенный и продуктивный визит.