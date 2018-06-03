Мутко - о составе сборной на ЧМ: "Это наши лучшие игроки на данный момент"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сказал, что тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым включил в окончательный состав команды на чемпионат мира-2018 сильнейших, на данный момент, игроков. По его словам, игроки осознают важность предстоящего турнира.

- Состав определен, это наши лучшие игроки на данный момент, - цитирует ТАСС Мутко. - Эти ребята понимают, что им предстоит важнейший турнир в их жизни, в жизни российского футбола, вопросов по самоотдаче не будет. Они ответственно готовятся. Хочется пожелать им удачи, спокойствия, и чтобы они помнили, что за ними стоит огромная армия болельщиков, которая переживает за них, поддерживает их.

Очень важно доверие к игрокам главного тренера - если он кому-то доверяет, если с игроком есть контакт, он понимает, что делает, у него есть видение игры. Так давайте дадим ему право попробовать с этой командой порадовать болельщиков, пожелаем им удачи. Тренерский штаб очень серьезно работал - за игроками в клубах наблюдали, их не просто на сборы вызвали, а сейчас сборной нужно отдать себя полностью на предстоящем чемпионате.

Наша сборная ответственно отнесется к играм, а уровень футбола, его качество - второй вопрос. У нас много молодежи, рассчитываю, что основной костяк этой команды пришел надолго - как минимум, на ближайшие 5-8 лет. Эти парни будут определять будущее нашего футбола, как внутри России, так и в сборной. Желаю им реализовать свой потенциал.

Отметим, что в окончательную заявку национальной команды на ЧМ-2018 не вошли голкипер Сослан Джанаев ("Рубин"), защитник Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), полузащитники Константин Рауш и Александр Ташаев (оба - "Динамо"), а также нападающий Федор Чалов (ЦСКА).

Сборная России продолжает готовиться к домашнему мировому первенству. 5 июня команда Станислава Черчесова в Москве проведет товарищеский матч против Турции. На домашнем турнире россияне в группе A сыграют с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Россия – Турция: прямая онлайн-трансляция матча – 5 июня 2018 в 19.00