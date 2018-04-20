Мутко - о бойкоте ЧМ-2018 со стороны FA: "Каждый сходит с ума по-своему"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что британские футбольные чиновники сходя с ума, поддерживая бойкот чемпионата мира-2018.

- Каждый по-своему с ума сходит. Россия от всего сердца делает чемпионат мира, - приводит "Р-Спорт" слова Мутко. - Это не проект России, это проект ФИФА, всего мира. Мы просто добросовестно, честно выполнили те обязательства, которые на себя брали. Созданы все необходимые условия для команд, болельщиков. А кому приезжать, как, особенно чиновникам – это их проблемы. Даже не нужно на это реагировать, потому что десятки тысяч британских болельщиков купили билеты на чемпионат мира, будут поддерживать свою команду.

Ранее СМИ сообщали, что Футбольная ассоциация Англии (FA) не будет отправлять дополнительный персонал в Россию. Чиновники проявили солидарность с властями Великобритании, которые заявили о бойкоте после инцидента с отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери.

- С кем эту солидарность они проявляют, я не знаю, - продолжил Мутко. - Футбол – народная игра, при чем здесь всё это? Видимо, в такой полосе сейчас живем, надо поменьше на все это обращать внимание.