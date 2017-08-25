Мутко назвал глупостью слухи о задании Родченкову создать допинговую систему к чемпионату мира-2018

Министр спорта Виталий Мутко назвал глупостью информацию о задании экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову организовать допинговую систему к чемпионату мира-2018, сообщает "Р-Спорт".

Ранее появилась информация, что Родченкову было поручено разработать допинговую программу для сборной России к мировому первенству, которое пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 российских городах.

Весной New York Times опубликовал высказывания Родченкова, который утверждал, что минимум 15 российских спортсменов, выигравших медали в Сочи, были частью "допинговой программы" России, направленной на доминирование на домашних Играх-2014.

По итогам расследования комиссия ВАДА под руководством Ричарда Макларена обвинила Россию в существовании государственной системы, скрывающей применение допинга атлетами. Российские власти отрицают наличие подобной системы.