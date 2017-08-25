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18:51 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мутко назвал глупостью слухи о задании Родченкову создать допинговую систему к чемпионату мира-2018

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Министр спорта Виталий Мутко назвал глупостью информацию о задании экс-главе Московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову организовать допинговую систему к чемпионату мира-2018, сообщает "Р-Спорт".

Ранее появилась информация, что Родченкову было поручено разработать допинговую программу для сборной России к мировому первенству, которое пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 российских городах.

Весной New York Times опубликовал высказывания Родченкова, который утверждал, что минимум 15 российских спортсменов, выигравших медали в Сочи, были частью "допинговой программы" России, направленной на доминирование на домашних Играх-2014.

По итогам расследования комиссия ВАДА под руководством Ричарда Макларена обвинила Россию в существовании государственной системы, скрывающей применение допинга атлетами. Российские власти отрицают наличие подобной системы.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20170825/1124781458.html

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Serenky25

Геймплей FIFA 18 должны им были вживлять в мозг.

19:44

shpasic

а разве какой-то допинг способен добавить футбольных мозгов и технике таким мастерам кожаной сферы, как Дзюба, Комбаров или, например, Васин?

19:38

mobile_actor

Мутко, разумеется, известен честностью своих высказываний,

19:22

баламошка

Нужно создать свой орган демократии, такой как американский Кляксаклан, который бы мочил за милу душу только америкосов (вне зависимости от цвета рожи)!

19:06