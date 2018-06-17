11:49 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Мутко и сборная поздравили Дзагоева


Сборная России проводит очередную тренировку на базе в Новогорске. Перед началом занятия команда и навестивший ее вице-премьер РФ Виталий Мутко поздравили с днем рождения полузащитника Алана Дзагоева – игроку ЦСКА исполняется 28 лет.

Ранее стало известно, что из-за травмы он не летит с командой на матч чемпионата мира с Египтом в Санкт-Петербург и останется в Москве для продолжения реабилитации.

После возвращения сборной из Санкт-Петербурга будет оценено функциональное состояние футболиста и принято решение о дальнейшей тактике лечения и реабилитации.

Сборная России сыграет с Египтом 19 июня в Санкт Петербурге.

Россия – Египет: прямая онлайн-трансляция матча – 19 июня 2018 в 21.00

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