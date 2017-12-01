Мутко готов дать интервью New York Times

Вице-премьер РФ Виталий Мутко в преддверии жеребьевки финального турнира чемпионата мира 2018 года заявил, что ему нечего стыдиться. Во время специальной пресс-конференции журналист New York Times сказал чиновнику: "От иностранных СМИ столько вопросов звучит не о жеребьевке, а о проблемах России. Может, вам вообще не стоило выходить на сцену с Инфантино?".
- Готов дать интервью New York Times! Мне стыдиться нечего! И я знаю, чего добивается ваше издание, - ответил Мутко. - Все время фокусироваться на минусах - ваше право. Но что, у вас там в Америке нет допинга? НХЛ и НБА вообще неподконтрольны ВАДА - об этом тоже поговорите! (Филипп ПАПЕНКОВ)
Напомним, в мае 2016 года издание New York Times опубликовало статью, основанную на интервью экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. По его словам, в России существовала система государственной поддержки допинга. После двух докладов независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена МОК создал комиссию под руководством Дениса Освальда - по ее решению были наказаны 22 российских атлета, а сборная России лишилась первого места в неофициальном медальном зачете Олимпиады 2014 года в Сочи.
В ноябре этого года New York Times опубликовала допинговые дневники Родченкова. Как утверждает издание, именно эти тексты используются в качестве улик для доказательства существования государственной системы допинга в России.
Русский Я
А что касается НХЛ и НБА, так тех, кто приезжает на Мир или Олимпиаду проверяют. Никого не поймали.
16:48
Русский Я
Он на английском давать будет?)) Вообще конечно не хочется, чтобы глупого человека журналисты еще больше утопили, а этим и закончится все.
16:45
maxscorp78
надеюсь на английском))))
16:19
dima2001
НХЛ , НБА и другие амер лиги сами устанавливают критерии допинга.То что ВАДА считает допингом таковым может не быть по критериям НХЛ НБА и прочих лиг. А вообще можно вспомнить с летних игр американского спринтера Гатлинга ,который был пойман на допинге. Да и Большая Квака Майкл Фелпс тоже отстранялся за допинг.
15:06
Генри Морган
Почему сразу признал?) Он же не говорил и не утверждал, что допинг был. Он произнёс вещи, которые не все знают. Правда, НХЛ и НБА не имеют статус международных организаций, и в мировых турнирах участия не принимают. Это спортсмены оттуда принимают участие в международных турнирах. Поэтому ВАДА там делать нечего. Кроме того, насколько я понимаю, там проблему допинга давно решили: ибо попавшемуся грозить суровое наказание. А если не решили, то успешно решают. Хотя с другой стороны, там у спортсменов колоссальные нагрузки. ИМХО, с нашими даже сравнивать не стоит.
14:58
kac35
Гундяеву давно пора отправить Мутко в какой-нибудь скит для замаливания его грехов. Как можно после всего ЭТОГО держать мутного Мутко в вице-премьерах?
14:41
Boooom
Ответ в стили "сам дурак" причем тут НХЛ и НБА вообще))) Ох и руководители у нас
14:28
letmebetomorrow
алл вэри гуд, ноу кримналити, ноу допинг, ви а хеппи ту велком ю ин раша.
14:18
oldgoose
Ведь мысль же толком ни одну сформулировать не может. Спалится сразу.
14:18
rusfed 2.0
Можно ж было безобидного Колобкова туда выпустить. Зачем дразнить гусей?
14:13
rusfed 2.0
Признался в "минусах"
14:11
abs68
Т.е. Мутко фактически признал что допинг у нас употребляли и употребляют и косвенно признал поддержку допинга на гос.уровне и это называется вице-премьер РФ.
14:09
maischew2013
ноу криминалити.
14:08
otradny
Надо язык подтянуть...а то не поймут))
14:06