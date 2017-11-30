Мусса Сиссоко: "Не хотелось бы встречаться на чемпионате мира с Сенегалом и Марокко"

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Франции Мусса Сиссоко назвал команды, которых хотел бы избежать на ЧМ-2018. Напомним, 1 декабря состоится жеребьевка групп финальной стадии чемпионата мира в России.

– Я бы не хотел встретиться со сборными Сенегала и Марокко, – цитирует Le Figaro Сиссоко. – Между этими странами и Францией очень много связей. Для них игры с французами – нечто особенное. Во Франции много близких людей для сенегальцев и марокканцев. Это будет подобие дерби. Ребята выйдут очень мотивированными. К тому же в Сенегале играет мой друг детства Шейк М’Бенге.