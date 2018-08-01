Мусса Дембеле: "На ЧМ-2018 лишился стереотипа, что русские много пьют"

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Бельгии Мусса Дембеле в интервью "Известиям" отметил, что до начала чемпионата мира-2018 был убежден, что русские много пьют. Также он подчеркнул, что Москва — отличное место для путешествий

– Можете рассказать подробнее о прогулке по центру Москвы?

– У нас был один выходной в Москве, когда мы могли посмотреть что-то, куда-то сходить. Кто-то решил остаться на базе и отдохнуть, но большинство ребят захотели поехать на Красную площадь.



Там было очень много людей. Мои родители также поехали со мной. Когда мы подъехали к центру, у входа была зона досмотра — для безопасности. Наша охрана общалась с секьюрити Красной площади, и мы прождали где-то минут 15, пока они все согласовали.



Затем мы смогли пройти уже на саму территорию. Все было очень организованно – несмотря на то что там много людей, мы чувствовали себя отлично и сумели насладиться всеми достопримечательностями.



Красная площадь — очень красивое место. За площадью парк и мост со смотровой площадкой, вид там очень красивый. Рад, что воспользовался этой возможностью.

– Удалось ли узнать российскую кухню?

– Честно говоря, особо не было возможности ходить в рестораны. Я посетил лишь одно место рядом с Манежной площадью, но даже не помню его названия. Там было неплохо. Я вообще такой человек — прежде чем куда-то пойти, сначала всё досконально изучаю и проверяю.



Я хотел пойти в ресторан с русской кухней и спросил совета у друзей, они мне и подсказали. Честно, очень хочется вернуться и попробовать все то, что не удалось. Раньше я почему-то думал, что от Брюсселя до Москвы шесть часов полета. Оказалось, всего три — это же ерунда. Москва — отличное место для путешествий.

– Каких стереотипов о России вы лишились после поездки на чемпионат?

– Стереотипа о том, что русские много пьют.