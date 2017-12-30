Муслин – об уходе из сборной Сербии: "Я не дал президенту футбольного союза выбрать состав и тактику на чемпиона мира-2018"

Бывший главный тренер сборной Сербии Славолюб Муслин рассказал о причинах, которые вынудили его подать в отставку. По словам специалиста, он не позволил руководству Футбольного союза Сербии​ (ФСС) выбирать состав и тактику.

Ранее президент организации Славиша Кокеза сообщил о том, что 64-летний специалист был уволен из-за того, что он отказался вызвать в сборную несколько талантливых футболистов.

– Очевидно, что последние несколько месяцев я жил в неведении, – приводит Novosti.rs слова Муслина. – Я думал, что меня отправили в отставку потому, что я не дал президенту ФСС составить заявку и выбирать тактику на матчи чемпионата мира-2018 в России.

Напомним, что сборная Сербии вышла на турнир и попала в группу Е, ее соперниками станут команды Бразилии, Швейцарии и Коста-Рики. Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.