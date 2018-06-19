Муслера считает Саудовскую Аравию неплохой командой

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера считает, что несмотря на провальное начало чемпионата мира (поражение 0:5 от России), сборная Саудовской Аравии – сильный соперник.

- Понимаю, что после первого матча состояние у Саудовской Аравии так себе, но это неплохая команда. Ее игроки - реалисты, вне зависимости от результата первого матча, я думаю, они полностью выложатся против нас. Мы должны добиться победы в этом матче, это будет означать, что мы выйдем из группы. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Сборная Уругвая сыграет против Саудовской Аравии 20 июня в 18:00 в Ростове.

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