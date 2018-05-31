Муслера избежал травмы и готов сыграть на ЧМ-2018

Голкипер сборной Уругвая Фернандо Муслера избежал травмы руки и сможет сыграть на чемпионате мира-2018, сообщает Tirando Paredes. Ранее сообщалось, что 31-летний футболист получил повреждение руки во время тренировки.

Однако через несколько часов боли прошли и медицинский штаб принял решение не делать рентген. Таким образом, Муслера в обычном порядке продолжит подготовку к турниру. Он является основным вратарем команды. Всего на его счету 96 матчей в составе уругвайской сборной.

Сборная Уругвая является соперником сборной России по групповому турниру ЧМ-2018. Команды встретятся 25 июня в Самаре.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу