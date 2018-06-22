Муса заявил, что с удовольствием бы вернулся в ЦСКА

Нападающий сборной Нигерии Ахмед Муса после матча чемпионата мира с командой Исландии (2:0) подчеркнул, что при возможности готов вернуться в ЦСКА.

- Я хочу поблагодарить ЦСКА, но я должен вернуться в "Лестер". Если мне как-нибудь представиться возможность внось перейти в ЦСКА, то я сделаю это, - сказал Муса на пресс-конференции.

Я очень люблю ЦСКА и говорю ему спасибо. Благодаря армейцам я вернул свою прежнюю форму и лучшую игру. Если бы не армейцы, то я бы просто не смог пробиться в национальную команду.

15 июня ЦСКА объявил, что Муса покинул клуб в связи с истечением срока аренды. Нигерийский форвард вернулся в "Лестер".

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