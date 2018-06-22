Муса – лучший бомбардир сборной Нигерии на ЧМ

Форвард сборной Нигерии Ахмед Муса во второй раз в карьере отметился дубле в матче чемпионата мира – сегодня он помог своей национальной команде победить Исландию (2:0).

Четыре года назад нигериец, завершавший сезон-2017/18 в ЦСКА, дважды огорчил сборную Аргентины. Форвард вышел на первое место в списке бомбардиров своей сборной на чемпионатах мира, значительно оторвавшись от именитых предшественников.

Игрок Турниры Матчи Голы Ахмед МУСА 2014, 2018 6 4 Калу УЧЕ 2010 3 2 Эммануэл АМУНИКЕ 1994 4 2 Даниэл АМОКАЧИ 1994, 1998 5 2

Муса стал вторым игроком ЦСКА после Александра Головина, отметившимся голом в матче ЧМ-2018. Всего на счету армейцев сейчас три мяча – столько же, сколько у футболистов "Вильярреала", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма". Результативнее на российских полях выступают только футболисты трех испанских грандов.

Клубы, чьи игроки забили на ЧМ-2018 больше всего

(без учета матча Сербия – Швейцария)

Клуб Чемпионат Голы Авторы голов Реал Испания 7 Криштиану Роналду-4, Модрич – 2, Начо – 1 Атлетико Испания 5 Диегу Коста – 3, Гризманн, Хименес Барселона Испания 4 Коутинью – 2, Ракитич, Суарес Вильярреал Испания 3 Черышев – 3 Манчестер Юнайтед Англия 3 Лукаку – 2, Погба Тоттенхэм Англия 3 Кейн – 2, Эриксен ЦСКА Россия 3 Муса – 2, Головин

По числу голов своих представителей российская премьер-лига занимает третье место, лишь немного уступая суммарным показателям бомбардиров английских лиг. На счету россиян семь мячей (ЦСКА – 3, "Арсенал" – 2, "Краснодар" – 2). Лидирует в этом рейтинге Испания (19 голов), у Англии – 11, Германии – шесть, Италия – три. (Кирилл БУРДАКОВ)

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расписание матчей 32 сборных на 12 стадионах в 11 городах России - здесь