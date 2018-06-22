21:00 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Муса – лучший бомбардир сборной Нигерии на ЧМ

Сегодня. Волгоград. Нигерия - Исландия - 2:0. Автор дубля Ахмед МУСА. Фото AFP
Сегодня. Волгоград. Нигерия - Исландия - 2:0. Автор дубля Ахмед МУСА. Фото AFP

Форвард сборной Нигерии Ахмед Муса во второй раз в карьере отметился дубле в матче чемпионата мира – сегодня он помог своей национальной команде победить Исландию (2:0).

Четыре года назад нигериец, завершавший сезон-2017/18 в ЦСКА, дважды огорчил сборную Аргентины. Форвард вышел на первое место в списке бомбардиров своей сборной на чемпионатах мира, значительно оторвавшись от именитых предшественников.

Игрок

Турниры

Матчи

Голы

Ахмед МУСА

2014, 2018

6

4

Калу УЧЕ

2010

3

2

Эммануэл АМУНИКЕ

1994

4

2

Даниэл АМОКАЧИ

1994, 1998

5

2

Муса стал вторым игроком ЦСКА после Александра Головина, отметившимся голом в матче ЧМ-2018. Всего на счету армейцев сейчас три мяча – столько же, сколько у футболистов "Вильярреала", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма". Результативнее на российских полях выступают только футболисты трех испанских грандов.

Клубы, чьи игроки забили на ЧМ-2018 больше всего
(без учета матча Сербия – Швейцария)

Клуб

Чемпионат

Голы

Авторы голов

Реал

Испания

7

Криштиану Роналду-4, Модрич – 2, Начо – 1

Атлетико

Испания

5

Диегу Коста – 3, Гризманн, Хименес

Барселона

Испания

4

Коутинью – 2, Ракитич, Суарес

Вильярреал

Испания

3

Черышев – 3

Манчестер Юнайтед

Англия

3

Лукаку – 2, Погба

Тоттенхэм

Англия

3

Кейн – 2, Эриксен

ЦСКА

Россия

3

Муса – 2, Головин

По числу голов своих представителей российская премьер-лига занимает третье место, лишь немного уступая суммарным показателям бомбардиров английских лиг. На счету россиян семь мячей (ЦСКА – 3, "Арсенал" – 2, "Краснодар" – 2). Лидирует в этом рейтинге Испания (19 голов), у Англии – 11, Германии – шесть, Италия – три. (Кирилл БУРДАКОВ)

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Нигерия – Исландия

 

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