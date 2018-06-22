Муса – лучший бомбардир сборной Нигерии на ЧМ

Форвард сборной Нигерии Ахмед Муса во второй раз в карьере отметился дубле в матче чемпионата мира – сегодня он помог своей национальной команде победить Исландию (2:0).
Четыре года назад нигериец, завершавший сезон-2017/18 в ЦСКА, дважды огорчил сборную Аргентины. Форвард вышел на первое место в списке бомбардиров своей сборной на чемпионатах мира, значительно оторвавшись от именитых предшественников.
|
Игрок
|
Турниры
|
Матчи
|
Голы
|
Ахмед МУСА
|
2014, 2018
|
6
|
4
|
Калу УЧЕ
|
2010
|
3
|
2
|
Эммануэл АМУНИКЕ
|
1994
|
4
|
2
|
Даниэл АМОКАЧИ
|
1994, 1998
|
5
|
2
Муса стал вторым игроком ЦСКА после Александра Головина, отметившимся голом в матче ЧМ-2018. Всего на счету армейцев сейчас три мяча – столько же, сколько у футболистов "Вильярреала", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэма". Результативнее на российских полях выступают только футболисты трех испанских грандов.
Клубы, чьи игроки забили на ЧМ-2018 больше всего
(без учета матча Сербия – Швейцария)
|
Клуб
|
Чемпионат
|
Голы
|
Авторы голов
|
Реал
|
Испания
|
7
|
Криштиану Роналду-4, Модрич – 2, Начо – 1
|
Атлетико
|
Испания
|
5
|
Диегу Коста – 3, Гризманн, Хименес
|
Барселона
|
Испания
|
4
|
Коутинью – 2, Ракитич, Суарес
|
Вильярреал
|
Испания
|
3
|
Черышев – 3
|
Манчестер Юнайтед
|
Англия
|
3
|
Лукаку – 2, Погба
|
Тоттенхэм
|
Англия
|
3
|
Кейн – 2, Эриксен
|
ЦСКА
|
Россия
|
3
|
Муса – 2, Головин
По числу голов своих представителей российская премьер-лига занимает третье место, лишь немного уступая суммарным показателям бомбардиров английских лиг. На счету россиян семь мячей (ЦСКА – 3, "Арсенал" – 2, "Краснодар" – 2). Лидирует в этом рейтинге Испания (19 голов), у Англии – 11, Германии – шесть, Италия – три. (Кирилл БУРДАКОВ)
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