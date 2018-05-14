Муса и Идову - в расширенной заявке сборной Нигерии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Нигерии назвал расширенный список футболистов для участия в чемпионате мира-2018 в России. В него попали 30 игроков, среди которых Ахмед Муса, отыгравший вторую половину прошедшего сезона на правах аренды в ЦСКА, и полузащитник "Амкара" Брайн Идову.
Вратари: Икечукву Эзенва, Даниэль Акпей, Фрэнсис Узохо, Деле Аджибойе.
Защитники: Уильям Трост-Эконг, Леон Балогун, Ола Айна, Кеннет Омеруо, Брайн Идову, Чидози Авазьем, Абдуллахи Шеху, Ува Элдерсон Эчиеджиле, Тайронн Эбуэхи, Стивен Эзе.
Полузащитники: Джон Оби Микел, Огеньи Онази, Джон Огу, Уилфред Ндиди, Хенри Агбо Уче, Огенекаро Этебо, Джоэль Оби, Микел Агу.
Нападающие: Одион Игало, Ахмед Муса, Виктор Мозес, Алекс Ивоби, Келечи Ихеаначо, Мозес Саймон, Джуниор Локоса, Симеон Точекуу Нванкво.
Нигерия в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет с командами Хорватии (16 июня), Исландии (22 июня) и Аргентины (26 июня).
- Амкар
- ЦСКА (футбол)
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Хорватии (Футбол)
- Ахмед Муса
- Чемпионат мира 2018
- Брайн Идову
- Келечи Ихеаначо
- Виктор Мозес
- Джон Оби Микел
- Огеньи Онази
- Кеннет Омеруо