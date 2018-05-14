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Муса и Идову - в расширенной заявке сборной Нигерии на ЧМ-2018


Тренерский штаб сборной Нигерии назвал расширенный список футболистов для участия в чемпионате мира-2018 в России. В него попали 30 игроков, среди которых Ахмед Муса, отыгравший вторую половину прошедшего сезона на правах аренды в ЦСКА, и полузащитник "Амкара" Брайн Идову

Вратари: Икечукву Эзенва, Даниэль АкпейФрэнсис Узохо, Деле Аджибойе.

Защитники: Уильям Трост-ЭконгЛеон Балогун, Ола Айна, Кеннет Омеруо, Брайн Идову, Чидози Авазьем, Абдуллахи ШехуУва Элдерсон Эчиеджиле, Тайронн Эбуэхи, Стивен Эзе.

Полузащитники: Джон Оби Микел, Огеньи Онази, Джон Огу, Уилфред НдидиХенри Агбо Уче, Огенекаро ЭтебоДжоэль Оби, Микел Агу.

Нападающие: Одион Игало, Ахмед МусаВиктор МозесАлекс Ивоби, Келечи Ихеаначо, Мозес Саймон, Джуниор Локоса, Симеон Точекуу Нванкво.

Нигерия в групповом турнире ЧМ-2018 сыграет с командами Хорватии (16 июня), Исландии (22 июня) и Аргентины (26 июня). 

Все о чемпионате мира по футболу в России - здесь

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