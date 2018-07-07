Мурат Гассиев: "Переживаю за сборную России. Рад, что игроки собираются прийти на мой бой с Усиком"

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев сказал, что изначально верил в победу сборной России над Испанией (1:1, 4:3 – по пенальти) в 1/8 финала домашнего чемпионата мира. Боксер отметил, что игроки национальной команды собираются посетить его бой в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против украинца Александра Усика, который состоится в Москве 21 июля.

В 1/4 финала ЧМ-2018 сборная России сыграет с Хорватией. Встреча состоится сегодня, 7 июля, в Сочи на стадионе "Фишт".

– Я слышал, что многие из наших футболистов собираются прийти на бой и поболеть за меня, – цитирует "Р-Спорт" Гассиева. – Меня это только радует, постараюсь их не разочаровать, – сказал Гассиев. – Переживаю за наших ребят. Еще перед матчем с испанцами я верил в их победу, потому что знаю, что если стараться, то ничего невозможного не существует.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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